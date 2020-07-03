Реконструкция здания Государственной гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки (площадь Свободы) завершается. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, строители уложились за 10 месяцев, хотя нормативный срок – 15. При реконструкции здание увеличилось в объеме: пристроена монолитная лестница, 2 класса над спортивным залом.

Обновлен концертный зал на 300 мест. При его модернизации строители использовали современные звукоизоляционные материалы, благодаря которым улучшится качество звука.

В учебных классах и методических кабинетах расставляют мебель и пианино. Своей очереди ожидают рояли, прибывшие из Японии.

Теперь в колледже будет своя студия звукозаписи. Модернизированы два существовавших ранее хоровых зала, дополнительно создан еще один.

Во время реконструкции строители обнаружили и законсервировали панно советской эпохи в фойе на 4 и 5 этажах и фрески XVII-XIX веков на 1-3. Их сохранили для возможной реставрации в будущем.