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ЭКОНОМИКА РБ
МНС НАПОМНИЛО ПРО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ЮРЛИЦА, ИМЕЮЩЕГО ФИЛИАЛЫ ИЛИ ИНЫЕ ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
13:44 06.07.2020
Инспекция МНС по Брестской области напомнила про обязательства и права юридического лица, имеющего филиалы или иные обособленные подразделения.
Согласно опубликованной на сайте инспекции МНС Брестской области информации, подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь (Кодекс) установлена обязанность плательщика уплачивать установленные законодательством налоги, сборы (пошлины).
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Кодекса филиал, представительство или иное обособленное подразделение юридического лица, имеющие отдельный баланс, которым для совершения операций юридическим лицом открыт счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам этих обособленных подразделений (филиал), исчисляют суммы налогов, сборов (пошлин) и исполняют налоговые обязательства этого юридического лица в части своей деятельности.
На основании изложенного, в соответствии с Кодексом юридическое лицо обязано обеспечить исполнение налогового обязательства с учетом деятельности своих филиалов за счет денежных средств, находящихся на счетах юридического лица (далее – счет юридического лица), в том числе на счетах, право распоряжаться денежными средствами на которых предоставлено должностным лицам филиалов такого юридического лица (счет филиала).
В случае недостаточности денежных средств на указанных счетах юридическое лицо и его филиалы в соответствии с предписаниями указа от 16.10.2018 № 414 «О совершенствовании безналичных расчетов» обязаны направить в банк платежное поручение (поручения) для исполнения в полном объеме обязательств перед бюджетом, соответственно, к одному из счетов юридического лица и к одному из счетов каждого филиала.
При исполнении налогового обязательства юридическое лицо и (или) его филиал вправе, согласно части пятой пункта 8 указа № 414, отозвать платежную инструкцию, направленную в автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств.
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