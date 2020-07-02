|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА СТРОЯЩЕЙСЯ В ДОБРУШЕ ТЭЦ ЗАПУСТИЛИ ПАРОВОЙ КОТЕЛ
13:15 06.07.2020
На Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» 1 июля 2020 года был подан пар от первой очереди (первого пускового комплекса) строящейся ТЭЦ на действующее технологическое производство фабрики, пароснабжение которой осуществляется от первого парового котла, работающего на природном газе.
Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», пар от котла с давлением 5,3 МПа и температурой 490 градусов Цельсия подается на действующее производство с расходом 15 т/ч. При этом тепломеханическое оборудование работает в автоматическом режиме.
Сегодня первый пусковой комплекс строящейся ТЭЦ способен обеспечить полный производственный цикл парообеспечения как действующего, так и нового технологического производства фабрики.
За четыре месяца персоналом ОАО «Белэнергоремналадка» выполнен значительный объем монтажных и пусконаладочных работ, а также комплекс работ по ревизии оборудования. При этом пуск котла осуществлен с опережением сроков, предусмотренных «Программой действий по запуску строящейся ТЭЦ силами белорусских подрядных организаций», на один месяц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2020
Курсы в банках
на 06.07.2020
Конвертация в банках
на 06.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте