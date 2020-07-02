На Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» 1 июля 2020 года был подан пар от первой очереди (первого пускового комплекса) строящейся ТЭЦ на действующее технологическое производство фабрики, пароснабжение которой осуществляется от первого парового котла, работающего на природном газе.

Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», пар от котла с давлением 5,3 МПа и температурой 490 градусов Цельсия подается на действующее производство с расходом 15 т/ч. При этом тепломеханическое оборудование работает в автоматическом режиме.

Сегодня первый пусковой комплекс строящейся ТЭЦ способен обеспечить полный производственный цикл парообеспечения как действующего, так и нового технологического производства фабрики.

За четыре месяца персоналом ОАО «Белэнергоремналадка» выполнен значительный объем монтажных и пусконаладочных работ, а также комплекс работ по ревизии оборудования. При этом пуск котла осуществлен с опережением сроков, предусмотренных «Программой действий по запуску строящейся ТЭЦ силами белорусских подрядных организаций», на один месяц.