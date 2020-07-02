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ЭКОНОМИКА РБ
СП ЗАО «МАЗ-МАН» ПРЕДСТАВИЛО УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ ВМЕ-1565
12:07 06.07.2020
СП ЗАО «МАЗ-МАН» представило усовершенствованный погрузчик фронтальный ВМЕ-1565.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, погрузчик универсальный ВМЕ-1565 – многоцелевая машина, которая качественно и эффективно работает в сфере гражданского и дорожного строительства, а также в коммунальных службах, сельском хозяйстве.
В новую комплектацию дизеля Д-243 производства ММЗ включены: электромагнит останова, что позволяет заглушить двигатель поворотом ключа в замке зажигания; свечи накаливания в каждом цилиндре дизеля, управляемые электронным блоком, обеспечивают надежный запуск двигателя при температурах до -25°С.
Кроме того, использованы мосты COMER (Италия), которые имеют следующие основные отличия от мостов CARRARO: механическое переключение диапазонов редуктора вместо гидравлического; встроенный в мост (закрытый) механизм стояночного тормоза с гидравлическим приводом вместо открытого дискового с тросовым приводом.
В погрузчике также изменена конструкция передней рамы. Узел крепления стрелы и гидроцилиндров к раме выполнен в виде отдельного законченного модуля, усилен шарнир крепления стрелы к раме; боковины рамы расположены параллельно, а стальные приварные передние крылья заменены съемными пластиковыми.
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