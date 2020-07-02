Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) предлагает уникальную возможность обучения по магистерской программе MBA по специальности 1-25 80 01: Бизнес-администрирование.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГЭУ, программа является национальным форматом самой престижной в международном деловом мире образовательной программы — магистратуры MBA.

Процесс обучения на этой программе в БГЭУ построен: на широком привлечении к преподаванию специалистов: практиков, бизнес-консультантов, выпускников, ведущих зарубежных образовательных центров; на разборе реальных кейсов и бизнес-ситуаций по каждому из изучаемых предметов; на системном использовании информационно-компьютерных технологий.

Выпускникам программы присваивается академическая степень MBA по специальности «Бизнес-администрирование».

БГЭУ первым в стране начал подготовку по этой престижной программе как на русском, так и на английском языках. Среди выпускников — успешные бизнесмены, менеджеры крупных компаний, сотрудники ключевых банков и финансовых организаций, государственные служащие, бизнес-аналитики.