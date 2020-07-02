В модернизацию ОАО «Нафтан» инвестировано более $1 млрд.

Как пишет газета «Вестник Нафтана», в настоящее время масштабная модернизация в ОАО «Нафтан», направленная на дальнейшее технологическое развитие предприятия: повышение глубины переработки сырья до 90 %, увеличение объема выхода светлых нефтепродуктов и производства дизельного топлива, выпуск нефтяного кокса и технической серы, уменьшение экологической нагрузки, завершается. Общая строительная готовность составляет свыше 80%.

Комплекс замедленного коксования (КЗК) — это цепочка технологически взаимосвязанных между собой производственных объектов. Часть из них уже введена в эксплуатацию. Сейчас все силы нацелены на установку замедленного коксования (УЗК) — сердце КЗК и уникальный для Беларуси проект, а также «Гидроочистку № 3». На объектах продолжаются строительно­-монтажные работы. Вместе с тем проходят индивидуальные испытания оборудования и предпусковые операции.

Процесс коксования тяжелых остатков позволяет получить из вакуумных остатков, наименее ценного сырья, фракции для производства высокомаржинальных низкосернистых компонентов бензина и дизельного топлива, сжиженные углеводородные газы, а также нефтяной кокс. Новое масштабное производство потребовало создания дополнительных технологических сил, которые необходимы УЗК для ее нормального функционирования в комплексе с объектами КЗК. Многие из вспомогательных производств построены с нуля. Частично модернизированы и реконструированы имеющиеся мощности.

На заводской площадке в 18000 м2 растет новый технологический объект. Возводится современное производство — Merox, установка очистки сжиженных углеводородных газов УЗК от меркаптанов. Новый нафтановский Merox нацелен на выпуск готового товарного топлива. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) служит сырьем для нашего нефтехимического производства, базой для производства хорошей альтернативы бензина, а также использования в быту. Поступающий на объект с УЗК «грязный» СУГ, предварительно пройдет через «Сероочистку», которая переживает реконструкцию. Сегодня тут идут индивидуальные испытания оборудования, параллельно отрабатывается программа проведения комплексного опробования.

На потребности УЗК и установки получения элементарной серы методом Клауса настроена новая высокотехнологичная газоразделительная станция, где будет вырабатываться азот чистотой до 99,96 %. Здесь продолжаются строительно-монтажные работы. На «Азотке» процесс газоразделения пойдет по новой для предприятия мембранной технологии.

Под продукты УЗК сейчас перепрофилируют парки товарно-­сырьевого цеха. Этот узел транспортных ворот «Нафтана» переживает второе рождение. На месте старых резервуаров построены новые. Четыре «трехтысячника» предназначены для размещения легкого вакуумного газойля. Еще в стольких же резервуарах, оборудованных понтонами, смогут хранить бензин коксования.

В завершающую фазу вошло строительство парка хранения некондиционной продукции УЗК. Технологические трубопроводы и другое оборудование на новом объекте уже выдержали экзамен на прочность гидравлическими испытаниями. По масштабу объект очень компактный, камерный. В его состав входит два резервуара объемом 3000 м3, насосная и трансформаторная подстанция.

Реконструирован резервуарный парк установки «Битумная». Он станет основным сырьевым перевалом между установкой замедленного коксования и заводскими объектами. Тут будут накапливаться и храниться гудрон и другие нефтепродукты. Обновленный объект позволит обеспечить бесперебойную и безопасную работу сырьевой схемы: возможность обеспечить сырьем УЗК при отсутствии неф­тепродукта или накопить его при снижении загрузки. В парке предусматривается также запас гудрона и других тяжелых нефтяных остатков.

Введен в строй административно-бытовой комплекс установки замедленного коксования. Основной — четырехэтажный корпус, где расположены рабочие кабинеты, залы для совещаний и деловых встреч, а также гардеробы для персонала. В шаговой доступности располагается вспомогательный корпус со слесарной мастерской и складами для хранения и выдачи оборудования и реагентов.

Обновленным современным объектом будет «Гидроочистка № 3», где продолжается коренная реконструкция. Технологические мощности этого объекта увеличатся вдвое. Во-первых, из-за того, что тут с нуля возведен бензиновый блок, причем сравним он с целой установкой. Во-вторых, органичной частью объекта станет существующая энергосберегающая установка «Мерокс», выпускающая топливо для газотурбинных двигателей. На одном из ее технологических узлов в рамках масштабной ремонтной кампании, которая сейчас активно ведется на «Нафтане», проведена реконструкция схем КИПиА.

Модернизация этой установки заточена под продукты УЗК. Раньше третья «Гидроочистка» работала на прямогонном дизтопливе, которое поступало с «первичек». А с УЗК будет приходить более сложное сырье (в плане переработки): бензин и легкий газойль с повышенным содержанием серы. Поэтому внедряются передовые технологии: меняется схема реакторного блока, проводится замена катализаторов на более усовершенствованные с увеличением их объема. Всё делается для того, чтобы в общезаводском масштабе еще больше увеличить производительность качественного автомобильного и авиационного топлива.

На установке производства элементарной серы методом Клауса лето началось с комплексного опробования технологических узлов на инертных средах. На втором по значимости объекте КЗК оборудование успешно проходит обкатку. Включаются все технологические узлы, электрооборудование, КИПиА, системы АСУ ТП и ПАЗ. Отдельные блоки «Клауса» обкатали уже с рабочими параметрами.

Проводимые испытания готовят установку к регламентированному режиму, который предусмотрен инструкцией по пуску ее в эксплуатацию. Напомним, что каждая из двух секций «Клауса» рассчитана на утилизацию 3 тыс. м3/час сероводорода. За сутки тут смогут производить 103 тонны технической серы. Качество выпускаемой продукции будет соответствовать мировым требованиям.

«Мы заметно нарастили темп освоения инвестиций. В минувшем году введено в эксплуатацию 9 объектов строительства общей стоимостью более 80 млн рублей. Работает «Гидроочистка № 2». На установке получения водорода проведен пробег на трех видах сырья. Сейчас она находится на комплексном опробовании», - рассказал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов.