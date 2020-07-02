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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗОБНОВИЛСЯ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ «БРЕСТ-БЕЛОСТОК»
09:46 06.07.2020
Автобусный маршрут «Брест-Белосток-Брест» возобновился с 3 июля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Брестский автобусный парк», автобус отправляется от автовокзала Бреста в 05:00 (время местное), из автовокзала Белостока – 12:40 (время местное) по понедельникам и пятницам.
При этом в обратном направлении (Белосток-Брест) исключен остановочный пункт Бельск-Подляски.
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