Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) окажет содействие Витебской области в работе по привлечению иностранных инвестиций в регион. План совместных действий в этом направлении выработан в ходе состоявшихся 30 июня переговоров руководства администрации СЭЗ «Витебск» и НАИП во главе с директором Дмитрием Красовским.

Как сообщает сайт СЭЗ, при содействии агентства уже зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ компания «Карелия Венирс», входящая в международную группу Losan Group, в ближайшее время планируется регистрация предприятия с канадским капиталом «Белмэтч.

Делегация НАИП ознакомилась с деловым центром «Журжевский», затем посетила резидентов ИООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ» и ООО «МОДЕРН-ЭКСПО».