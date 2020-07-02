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ЭКОНОМИКА РБ
НАИП ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН
09:41 06.07.2020
Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) окажет содействие Витебской области в работе по привлечению иностранных инвестиций в регион. План совместных действий в этом направлении выработан в ходе состоявшихся 30 июня переговоров руководства администрации СЭЗ «Витебск» и НАИП во главе с директором Дмитрием Красовским.
Как сообщает сайт СЭЗ, при содействии агентства уже зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ компания «Карелия Венирс», входящая в международную группу Losan Group, в ближайшее время планируется регистрация предприятия с канадским капиталом «Белмэтч.
Делегация НАИП ознакомилась с деловым центром «Журжевский», затем посетила резидентов ИООО «СОЮЗ-КАБЕЛЬ» и ООО «МОДЕРН-ЭКСПО».
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