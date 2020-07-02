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ЭКОНОМИКА РБ
УКРАИНСКАЯ «ДОЧКА» «БЕЛОРУСНЕФТИ» ВОШЛА В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ УКРАИНЫ»
09:23 06.07.2020
Украинская «дочка» «Белоруснефти» вошла в состав ассоциации «Нефть и газ Украины».
Как сообщает портал neft.by, эта организация представляет интересы крупных игроков украинского нефтегазового рынка. Она участвует в развитии законодательной базы страны, в мониторинге и решении проблемных вопросов отрасли, взаимодействует с органами государственной власти, частными и госпредприятиями, отраслевыми, потребительскими объединениями и СМИ.
Это говорит о том, что «Сервис Ойл» и «Белоруснефть», в целом, воспринимают в соседней стране, как надежного и профессионального делового партнера, ценят вклад белорусских нефтяников в развитие нефтегазовой отрасли Украины.
Нефтегазовая ассоциация Украины – это своеобразный клуб участников, которые заинтересованы в цивилизованном и грамотном подходе к развитию своей деятельности и нефтегазового рынка в целом. В ее состав входят предприятия, представляющие в Украине национальный, международный, частный и государственный бизнес.
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