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ЭКОНОМИКА РБ


КАРТА С КЕШБЭКОМ «МТС ДЕНЬГИ» ДОСТУПНА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В МИНСКОЙ И МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТЯХ


18:07 02.07.2020

МТС расширил географию подключения платежной банковской карты «МТС Деньги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь оформить платежную карту с кешбэком на связь могут не только жители столицы, но Минской и Могилевской областей, сообщила пресс-служба компании.

Бесконтактная карта «МТС Деньги» — совместный проект компании МТС и Банка Дабрабыт. Она позволяет оплачивать услуги и совершать покупки через терминалы, мобильные приложения или интернет-магазины точно так же, как и любая другая банковская карта. Кроме того, с помощью карты «МТС Деньги» можно совершать покупки за рубежом и пользоваться скидками, которые действуют для владельцев Gold Mastercard.

Главная особенность карты в том, что ее счет совмещен с балансом номера мобильного телефона. Это дает возможность регулярно получать кешбэк в размере 2,5%. Бонусные деньги можно потратить только на услуги связи МТС по номеру, на который оформлена карта «МТС Деньги».

Чтобы получать кешбэк, необходимо пополнять баланс карты через регламентированные оператором каналы и оплачивать товары и услуги на АЗС или в супермаркетах. Денежный бонус на счет поступает ежемесячно, использовать средства нужно до следующего момента начисления кешбэка.

Карта «МТС Деньги» выдается сроком на 3 года, подключить ее можно бесплатно в собственных салонах связи компании МТС, расположенных в столице, а также Минской и Могилевской областях. Отслеживать баланс в режиме реального времени можно в приложениях МТС Деньги и Мой МТС.
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