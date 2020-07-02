|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КРУПНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОМЕЛЕ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ 14 И 28 ИЮЛЯ
17:50 02.07.2020
14 и 28 июля пройдут крупные электронные торги объектами недвижимости в Гомеле и Гомельской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на продажу выставлены 34 лота. Начальные цены - от 27 BYN до 283 тыс. BYN.
Для участия в торгах необходимо аккредитоваться на ЭТП БУТБ Имущество: пройти регистрацию на сайте; сформировать документы при помощи инструментария сайта; подать комплект документов (в том числе платежное поручение о внесении задатка) в офис биржи.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2020
Курсы в банках
на 02.07.2020
Конвертация в банках
на 02.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте