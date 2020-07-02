ЭКОНОМИКА РБ

КРУПНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОМЕЛЕ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ 14 И 28 ИЮЛЯ

17:50 02.07.2020 14 и 28 июля пройдут крупные электронные торги объектами недвижимости в Гомеле и Гомельской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на продажу выставлены 34 лота. Начальные цены - от 27 BYN до 283 тыс. BYN. Для участия в торгах необходимо аккредитоваться на ЭТП БУТБ Имущество: пройти регистрацию на сайте; сформировать документы при помощи инструментария сайта; подать комплект документов (в том числе платежное поручение о внесении задатка) в офис биржи.