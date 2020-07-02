Сезонный план добычи торфа в 2020 году по организациям торфяной промышленности ГПО «Белтопагаз» составляет 1669,5 тыс. тонн торфа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белтопагаз», в настоящее время организациями торфяной добыто 746,8 тыс. тонн торфа. Выполнение сезонного плана составило 44,7%.

С учетом своевременной подготовки площадей для добычи торфа и ремонта техники есть все предпосылки для выполнения годового задания по добыче торфа в срок и в полном объеме.

ОАО «ТБЗ Дитва» первым выполнило доведенное годовое задание по добыче торфа, добыв 26 июня 108,4 тыс. тонн торфа при сезонном плане добычи 100 тыс. тонн.

ОАО «ТБЗ Дитва» расположено в Лидском районе Гродненской области. Торфопредприятие основано в 1969 году для обеспечения топливными брикетами на основе торфа и торфом для сельскохозяйственных нужд населения и коммунально-бытовых потребителей республики. В настоящее время ОАО «ТБЗ Дитва» осуществляет добычу торфа, производство торфяной продукции на основе торфа для топливных нужд республики (торфяной брикет, торфяная сушенка). Производимая предприятием продукция с успехом реализуется на внутреннем рынке и поставляется на экспорт.