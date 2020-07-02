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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЭП И ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛИ КОРРУПЦИОННУЮ СХЕМУ НА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ В МИНСКЕ
17:11 02.07.2020
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями столичной милиции проверили ОАО «Станкостроительный завод имени С.М. Кирова».
Как сообщает Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси», на предприятии выявили нарушение в сфере закупок, и прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере.
Подозреваемыми в преступлении признаны пока два человека: 26-летний замначальника отдела маркетинга рекламы и сбыта по внешнеэкономической деятельности завода и 38-летний индивидуальный предприниматель. Оба являются родственниками.
В конце прошлого года мужчины договорились о поставках на завод комплектующих узлов к станкам. При этом они умышленно завысили закупочную стоимость товара и использовали в цепочке поставки несколько посреднических аффилированных структур. Владельцем одной из таких являлся младший из подозреваемых. В итоге завод перевел на счет предпринимателя более 26 тысяч рублей, которые в последующем мужчина обналичил.
Сейчас устанавливаются иные участники аферы, а также проверяется причастность фигурантов к другим экономическим преступлениям.
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