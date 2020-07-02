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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 40 УЭО ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В ГРОДНЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНЕ


16:47 02.07.2020

Более 40 субъектов хозяйствования зарегистрированы в статусе уполномоченного экономического оператора (УЭО) в зоне деятельности Гродненской региональной таможни.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, среди них - ОАО "Гродно Азот", «Скидельский сахарный комбинат», "Гродненская табачная фабрика "Неман", "Красносельскстройматериалы", ПТ ОО "Тайфун", ОДО "Фирма АВС", СООО "Конте Спа".

Статус УЭО позволяет пользоваться преимуществами на территории всего Евразийского экономического союза белорусским участникам всей цепи поставок товаров – перевозчикам, владельцам складов, таможенным представителям и др.

Для включения в реестр операторов при соблюдении условий включения субъект хозяйствования подает заявление в уполномоченный таможенный орган государства – члена Евразийского экономического союза. В Беларуси таковым является Государственный таможенный комитет.

Юридическим лицам, уже включенным в реестр, в случае изменения ранее заявленных сведений необходимо в течение 14 календарных дней со дня изменения таких сведений или со дня, когда ему стало известно о таких изменениях, информировать Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, а также представить документы, подтверждающие эти изменения (ст. 442 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза).

Вместе с тем отмечены случаи несвоевременного информирования, что является основанием для приостановления действия свидетельства УЭО. Неисполнение таких обязанностей 2 раза и более в течение календарного года является основанием для исключения субъекта из реестра (заявление о включении в реестр может быть подано только по истечении 1 года со дня исключения в соответствии со ст. 435 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза).
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