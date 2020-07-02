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ЭКОНОМИКА РБ


ЯРМАРКА «ЗРОБЛЕНА Ў БЕЛАРУСІ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 3-5 ИЮЛЯ


16:38 02.07.2020

Ярмарка «Зроблена ў Беларусі» пройдет 3-5 июля в Минске на площадке у Дворца спорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, более 40 торговых объектов представят на ярмарке разнообразный ассортимент продукции отечественных предприятий. Среди всего многообразия здесь можно будет выбрать сувениры и подарки.

На фуд-корте предложат блины с икрой и другими разными начинками, драники, шашлык, мясо в тандыре, жареные улитки, бургеры и хот-доги и др.

Работать ярмарка будет с 12:00 до 20:00.
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