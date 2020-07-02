ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДЛИТЬ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ НА МАСКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА


16:14 02.07.2020

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси инициировало вынесение на рассмотрение на коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вопроса о продлении срока государственного регулирования цен на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, предложение внесено в связи сохраняющейся в Беларусь эпидемиологической ситуации и повышенного спроса на средства защиты.

«С учетом положений пункта 82 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) срок государственного ценового регулирования по одному виду социально значимого товара на отдельной территории более 90 календарных дней в течение 1 года может быть установлен только по согласованию с Евразийской экономической комиссией», - пояснили в министерстве.

Государственное ценовое регулирование на средства защиты (маски и дезинфицирующие средства) на срок 90 дней было введено постановлением МАРТ от 6 апреля 2020 г. № 27 «О регулировании цен на маски и дезинфицирующие средства».

Заседание коллегии ЕЭК по данному вопросу состоится 7 июля 2020 г.

В случае принятия положительного решения в Беларуси еще на 90 дней будет сохранено ценовое регулирование на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) путем установления: предельного норматива рентабельности для организаций-производителей в размере 10%; предельной максимальной надбавки импортера в размере 10%; предельной максимальной оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%; предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

«Указанная мера позволит не допустить спекулятивных мероприятий со стороны хозяйствующих субъектов, сохранить стабильную ценовую ситуацию при реализации средств защиты (масок и дезинфицирующих средств), обеспечив при этом потребительский рынок республики данными товарами», - считают в МАРТ.

Проведенные 2 июля 2020 г. консультации с экспертами государств-членов ЕАЭС показали предварительное отсутствие замечаний по сохранению ценового регулирования, добавили в ми нистерстве.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2020
валюта курс
EUR 2.7228
USD 2.4243
RUB 3.4159
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7311 +0.0083
USD 2.4214 -0.0029
RUB 3.4359 +0.02
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7300 2.7350
USD 2.4210 2.4250
RUB 3.4320 3.4320
подробнее

Конвертация в банках
на 02.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1290
EUR/RUB 79.2500 79.7000
USD/RUB 70.3500 70.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте