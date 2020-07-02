Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси инициировало вынесение на рассмотрение на коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вопроса о продлении срока государственного регулирования цен на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, предложение внесено в связи сохраняющейся в Беларусь эпидемиологической ситуации и повышенного спроса на средства защиты.

«С учетом положений пункта 82 Протокола об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) срок государственного ценового регулирования по одному виду социально значимого товара на отдельной территории более 90 календарных дней в течение 1 года может быть установлен только по согласованию с Евразийской экономической комиссией», - пояснили в министерстве.

Государственное ценовое регулирование на средства защиты (маски и дезинфицирующие средства) на срок 90 дней было введено постановлением МАРТ от 6 апреля 2020 г. № 27 «О регулировании цен на маски и дезинфицирующие средства».

Заседание коллегии ЕЭК по данному вопросу состоится 7 июля 2020 г.

В случае принятия положительного решения в Беларуси еще на 90 дней будет сохранено ценовое регулирование на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) путем установления: предельного норматива рентабельности для организаций-производителей в размере 10%; предельной максимальной надбавки импортера в размере 10%; предельной максимальной оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%; предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

«Указанная мера позволит не допустить спекулятивных мероприятий со стороны хозяйствующих субъектов, сохранить стабильную ценовую ситуацию при реализации средств защиты (масок и дезинфицирующих средств), обеспечив при этом потребительский рынок республики данными товарами», - считают в МАРТ.

Проведенные 2 июля 2020 г. консультации с экспертами государств-членов ЕАЭС показали предварительное отсутствие замечаний по сохранению ценового регулирования, добавили в ми нистерстве.