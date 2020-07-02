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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ НА ИЮЛЬ 2020 ГОДА
15:46 02.07.2020
Руководители министерств и ведомств проведут в июле личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Совете министров (ул. Советская, 9, комната 103).
Как ообщает Национальный правовой интернет-портал, 8 июля прием проведет председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич; 10 июля – министр экономики Александр Червяков; 15 июля – министр финансов Юрий Селиверстов; 17 июля – министр энергетики Виктор Каранкевич; 22 июля – министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа; 24 июля – министр образования Игорь Карпенко; 29 июля – министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович; 31 июля – председатель Государственного комитета по стандартизации Валентин Татарицкий.
Личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи (контактные телефоны: 222-63-69, 222-65-09).
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