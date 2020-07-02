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ЭКОНОМИКА РБ


НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РАСТЕТ ИНТЕРЕС К ПРОДУКЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ КОМПАНИИ


15:13 02.07.2020

Заводы холдинга «Белорусская цементная компания» за январь-май произвели 1835,2 тыс. тонн цемента, что на 82,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года (темп роста – 104,7%), а темп роста его реализации на внутреннем рынке составил 112,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, данная статистика свидетельствует о возросшем на внутреннем рынке интересе к продукции именно Белорусской цементной компании, то есть отечественного производителя.

В холдинге также активно ведется работа над оптимизацией логистики и расширением товаропроводящей сети. В частности, заключены договоры с крупными торговыми сетями и гипермаркетами: «ОМА», «Идея дома», «Леруа Мерлен».

Интересен опыт работы Белорусской цементной компании с РУП «Белпочта» и государственным производственным объединением «Белоруснефть». Реализация продукции посредством этих предприятий – перспективное и востребованное направление.

Благодаря удобному расположению фирменных павильонов «Белорусский цемент» на АЗС люди могут купить цемент в нужном количестве и подходящей таре: мешках по 15 и 25 килограмм. За январь-май уже реализовано 7254,5 тонны цемента (за аналогичный период прошлого года – 5 215,2 тонны). Всего на АЗС «Белоруснефть» компания планирует продать не менее 18 тысяч тонн цемента (в 2019-м – 15 933 тысячи тонн).

Не менее популярна и услуга по продаже цемента и другой продукции предприятий холдинга через отделения почтовой связи. Сегодня достаточно лишь заказать «на почте» цемент, блоки, плитку, другие товары и в условленный срок все будет доставлено прямо к заказчику.

В планах Белорусской цементной компании – продать в этом году через отделения РУП «Белпочта» не менее 4 тыс. тонн цемента. Реализация за январь-май составила 446,7 тонны (против 231,4 тонны в январе-апреле 2019-го).
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