Отдельные землепользователи и субъекты хозяйствования Витебской области нарушают природоохранное и налоговое законодательство при эксплуатации внутрихозяйственных и промышленных карьеров. Это было отмечено на коллегии Комитета государственного контроля Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, установлены факты несанкционированной добычи из нерекультивированных карьеров ликвидированных предприятий (карьеры «Ерыгино», «Солодковичи», «Вокшево» Городокского района), а также несанкционированного складирования мусора и твердых коммунальных отходов в действующих карьерах («Вяжище» Бешенковичского, «Речки» и «Гончаровка» Толочинского районов). Выявлены случаи добычи песка и песчано-гравийной смеси за пределами установленных границ карьеров.

Некоторые субъекты хозяйствования не платили налоги на добычу (изъятие) природных ресурсов. В частности, в Браславском районе в 2018-2019 годах не уплачивались налоги по 6 из 14 внутрихозяйственных карьеров.

КУП «Витебскоблсельстрой» в 2018-2019 годах произведена самовольная добыча 15,3 тыс. т песка в районе месторождения «Шалыги-1» (Витебский район). Причем предприятие добывало песок не только в карьере, предоставленном ДКУП «Витебский сельский строительный комбинат», но и на сельскохозяйственных землях. Размер причиненного «Витебскоблсельстроем» вреда составил 50 тыс. рублей.

Установлены факты нарушения законодательства отдельными районными исполнительными комитетами Витебской области при продлении срока действия решений об утверждении акта выбора места размещения объектов внутрихозяйственных карьеров при несоблюдении установленных законодательством ограничений по количеству и площади одновременно эксплуатируемых карьеров.

Так, несмотря на наличие трех нерекультивированных карьеров (при норме не более двух одновременно эксплуатируемых), Бешенковичским и Браславским райисполкомами были продлены сроки эксплуатации двух из них. Так, Бешенковичский райисполком в марте 2019 года продлил УП «Вядерево» срок эксплуатации карьеров «Слобода» и «Замелочье» до 23 апреля 2024 года. Браславским райисполкомом в сентябре 2018 года был продлен ОАО «Слободка-агро» срок эксплуатации карьеров «Босинцы» и «Буевщина» до 29 сентября 2023 года и 9 октября 2023 года соответственно.

Сенненский райисполком в октябре 2019 года продлил на 5 лет срок действия ранее принятого решения о выборе места размещения карьера «Застодолье» СУП «Совхоз им. Машерова», площадь которого (2,68 га) превышает нормативную более чем в два раза.

В нарушение требований законодательства на подъездных путях к отдельным карьерам не были установлены шлагбаумы, ограничивающие свободный доступ на их территорию, отсутствовали соответствующие информационные таблички («Вяжище» Бешенковичского района, «Вокшево» и «Ерыгино» Городокского района, «Речки» и «Гончаровка» Толочинского района).

Допускалось засорение действующих карьеров твердыми бытовыми отходами и мусором («Вяжище», «Речки» и «Гончаровка»).

По итогам заседания коллегии областного комитета госконтроля Витебскому облисполкому, областному комитету природных ресурсов и охраны окружающей среды, территориальным органам Министерства по налогам и сборам по Витебской области, райисполкомам внесены предложения по исправлению выявленных недостатков и нарушений.