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ЭКОНОМИКА РБ
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОБ ВОДЫ ПО КОНКРЕТНЫМ АДРЕСАМ ПОЯВИЛАСЬ НА САЙТЕ МИНСКВОДОКАНАЛА
13:58 02.07.2020
Интерактивная карта с результатами проб воды появилась на сайте Минскводоканала. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, на ней представлены сведения по каждому конкретному адресу, где у минчан возникают вопросы по качеству воды.
Карта будет дополняться результатами новых исследований.
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