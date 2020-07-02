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ЭКОНОМИКА РБ


ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОБ ВОДЫ ПО КОНКРЕТНЫМ АДРЕСАМ ПОЯВИЛАСЬ НА САЙТЕ МИНСКВОДОКАНАЛА


13:58 02.07.2020

Интерактивная карта с результатами проб воды появилась на сайте Минскводоканала. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, на ней представлены сведения по каждому конкретному адресу, где у минчан возникают вопросы по качеству воды.

Карта будет дополняться результатами новых исследований.
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