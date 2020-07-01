ОАО «Кричевцементношифер» за пять месяцев увеличило объем производства на 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, за этот период потребителям отгрузили более 465 тыс. тонн цемента

При этом темп роста продаж цемента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,6%.