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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛО ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА НА 5,5%
12:59 02.07.2020
ОАО «Кричевцементношифер» за пять месяцев увеличило объем производства на 5,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, за этот период потребителям отгрузили более 465 тыс. тонн цемента
При этом темп роста продаж цемента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 109,6%.
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