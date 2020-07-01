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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ДОСРОЧНО ВЫПЛАТЯТ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ
11:58 02.07.2020
Выплата пенсий и пособий за 5 июля 2020 года начата со 2 июля в отделениях почтовой связи (ОПС) Минска и Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», в остальных ОПС республики выплата за 5 июля будет осуществляться 4 июля.
5 июля будут функционировать только дежурные ОПС.
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