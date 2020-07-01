Выплата пенсий и пособий за 5 июля 2020 года начата со 2 июля в отделениях почтовой связи (ОПС) Минска и Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белпочта», в остальных ОПС республики выплата за 5 июля будет осуществляться 4 июля.

5 июля будут функционировать только дежурные ОПС.