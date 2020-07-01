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ЭКОНОМИКА РБ


СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРФЯНЫХ ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ ЗАПУЩЕНО В БАРАНОВИЧСКОМ РАЙОНЕ


11:33 02.07.2020

На базе филиала «Торфопредприятие «Колпеница» ОАО «Торфобрикетный завод «Ляховичский» 1 июля 2020 года введен в строй современный цех по производству торфяных топливных брикетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в систему министерства входят 18 организаций торфяной промышленности с общей численностью работников около 3 тыс. человек. Многие торфопредприятия находятся в небольших населенных пунктах и являются градообразующими.

По словам принимавшего участие в запуске производства министра энергетики Виктора Каранкевича, по объемам добычи торфа Беларусь занимает четвертое место в мире. В республике ежегодно добывается около 2,5 млн. тонн торфа. Из него производится 1,2 млн т торфяной продукции, около 20% поставляется на внешние рынки. Так, в 2019 году экспорт превысил 11 млн долларов США. Около 80% торфяной продукции реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб. м природного газа.

«Это особый вклад в укрепление энергобезопасности страны, - добавил министр. - В общем объеме использования местных видов топлива торф занимает долю около 15%».

Торфяная промышленность динамично развивается. На системной основе осуществляется модернизация основных производственных фондов торфопредприятий с использованием современного оборудования и технологий, внедряются новые методы разработки торфяных полей. Проведенная в 2008-2019 годах реконструкция торфобрикетных производств позволила существенно увеличить производственный потенциал отрасли.

Особое внимание уделяется расширению ассортимента выпускаемой продукции, поиску новых рынков сбыта.

Совместно с Минстройархитектуры, облисполкомами реализуются проекты по замещению природного газа и каменного угля на торф и торфяную продукцию — в производстве цемента, выработке тепловой энергии на котельных ЖКХ.

В свою очередь генеральный директор ГПО «Белтопгаз» Алексей Кушнаренко добавил, что новое производство — хороший пример совместной работы. Его запуск обеспечит выпуск качественной продукции, востребованной потребителями.
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