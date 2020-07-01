|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТРАДАВШИЕ ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ВОДЫ МИНЧАНЕ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ В ИЮНЕ
11:21 02.07.2020
Власти Минска приняли решение освободить от оплаты за потребление холодной воды жителей Фрунзенского и Московского районов столицы, пострадавших от некачественной воды.
«Минскводоканал в течение 3 рабочих дней подготовит и передаст в расчетно-справочные центры списки адресов, по которым не будет начисляться оплата. В них попадают жилые дома Фрунзенского, Московского и часть домов из других районов столицы, потребители которых не могли использовать питьевую воду в связи со сбоями системы центрального водоснабжения», - говорится в сообщении Мингорисполкома.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
Курсы в банках
на 02.07.2020
Конвертация в банках
на 02.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте