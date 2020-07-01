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ЭКОНОМИКА РБ


ПОСТРАДАВШИЕ ОТ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ВОДЫ МИНЧАНЕ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА ХОЛОДНУЮ ВОДУ В ИЮНЕ


11:21 02.07.2020

Власти Минска приняли решение освободить от оплаты за потребление холодной воды жителей Фрунзенского и Московского районов столицы, пострадавших от некачественной воды.

«Минскводоканал в течение 3 рабочих дней подготовит и передаст в расчетно-справочные центры списки адресов, по которым не будет начисляться оплата. В них попадают жилые дома Фрунзенского, Московского и часть домов из других районов столицы, потребители которых не могли использовать питьевую воду в связи со сбоями системы центрального водоснабжения», - говорится в сообщении Мингорисполкома.
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