В ОАО «Красносельскстройматериалы» темп роста объемов производства за январь-май 2020 года составил 116,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, всего за пять месяца этого года реализовано 568,3 тыс. тонн цемента, темп роста составил 100,2%.

В ОАО «Красносельскстройматериалы» запустили производство практически универсальной цементно-песчаной смеси под слоганом «Просто залей воды!». Смесь может использоваться и как стяжка, и как кладочный раствор, подойдет она и для проведения мелких ремонтных работ. Теперь людям не нужно покупать отдельно цемент и песок, все уже упаковано в удобную тару в нужных пропорциях.

ОАО «Красносельскстройматериалы» в этом году реализует крупный проект по модернизации энергетического комплекса цементного завода, завершение которого снизит расходы на энергоносители за счет замещения импортного угля альтернативными видами топлива. В этом году планируется завершить первую очередь строительства инвестиционного проекта по использованию RDF-топлива в декарбонизаторе технологической линии по производству клинкера сухим способом. Ввод ее в эксплуатацию позволит в значительной мере заместить импортный уголь топливом из отходов.

В дополнение к этому, во второй половине 2020 года планируется завершить еще один инвестиционный проект – строительство теплогенератора для подготовки теплоносителя при производстве сырьевой муки на цементном заводе. Целью проекта является замещение природного газа, как источника получения сушильного агента валковой мельницы-сушилки цементного сырья, на торфяную сушенку.