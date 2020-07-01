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ЭКОНОМИКА РБ


В СТОЛИЧНОЙ АПТЕКЕ ПРОДАВАЛОСЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК С ТОРГОВОЙ НАДБАВКОЙ В 188,2%


10:32 02.07.2020

Факт торговой надбавки в 188,2% на дезинфицирующее средство для обработки рук выявлен в столичной аптеке. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в результате рассмотрения обращений граждан о высокой стоимости дезинфицирующего средства для обработки рук «АлмаDez» 0,5 л производства ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» в аптеках Минска был проведен анализ информации (документов, сведений), полученных от производителя, поставщика (посредника) и аптеки, реализовывавшей данный продукт.

В результате было установлено, что розничная цена «АлмаDez» сформирована аптекой с применением торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) в размере 188,2% к отпускной цене производителя вместо предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя в размере 15%.

Таким образом, цена была сформирована с применением торговой надбавки 15% к цене, указанной посредником, а не к цене производителя.

Кроме того, цена аптекой была установлена 7 апреля 2020 г. При этом директор организации, как лицо ответственное за формирование цен, с 8 апреля 2020 г. (со дня вступления в силу постановления № 27 «О регулировании цен на маски и дезинфицирующие средства») не принял меры по приведению цен на остатки товаров, находящиеся в реализации, к уровню цен в соответствие с постановлением № 27.

Розничная цена дезинфицирующего средства с 8 апреля по 8 мая 2020 г. в аптеках составила 19,30 рубля, общий объем реализации за данный период – 1680 штук.

Разница между фактической выручкой и расчетной величиной выручки от продажи этой продукции по 7,70 рубля (цена в соответствии с законодательством) составила 19 488 рублей.

Необоснованно полученная выручка на общую сумму 19 488 рублей (что составляет более 720 базовых величин) была рассмотрена как вред, причиненный государству, юридическим лицом. В отношении юридического лица (аптеки) и его директора составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в Экономический суд Минска.

Суд наложил штраф в размере 5 базовых величин в отношении руководителя общества, а на юридическое лицо – в двукратном размере.
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