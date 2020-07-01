Авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку полетов по девяти направлениям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, решение принято в связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.

Так, не будут выполняться полеты в Варшаву (Польша) по 14 июля, в Ташкент (Узбекистан) - по 31 июля, в Вену (Австрия) - по 15 июля, в Вильнюс (Литва) - по 15 июля, в Ригу (Латвия) - по 15 июля, в Таллинн (Эстония) - по 15 июля, во все пункты Казахстана, России и Грузии - по 31 июля.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.

Обратиться кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года.

«Не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер своего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», - отметили в авиакомпании.