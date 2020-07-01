ЭКОНОМИКА РБ

НА БУТБ НАЧАЛА РАБОТУ «БИРЖЕВАЯ ЯМА»

09:38 02.07.2020 В открывшемся после ремонта здании ООО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) начала работу «биржевая яма». Как сообщает пресс-служба БУТБ, это специальное место, где проводятся биржевые торги. Здесь же расположились электронные терминалы биржевых маклеров – сотрудников БУТБ, уполномоченных следить за ходом торгов, регулировать их продолжительность и контролировать соблюдение правил биржевой торговли участниками. Как отметил во время торжественной церемонии председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, «биржевая яма» – это не просто рабочее место биржевых маклеров, а символ открытости, гласности и прозрачности биржевых торгов.