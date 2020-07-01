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ЭКОНОМИКА РБ
НА БУТБ НАЧАЛА РАБОТУ «БИРЖЕВАЯ ЯМА»
09:38 02.07.2020
В открывшемся после ремонта здании ООО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) начала работу «биржевая яма».
Как сообщает пресс-служба БУТБ, это специальное место, где проводятся биржевые торги.
Здесь же расположились электронные терминалы биржевых маклеров – сотрудников БУТБ, уполномоченных следить за ходом торгов, регулировать их продолжительность и контролировать соблюдение правил биржевой торговли участниками.
Как отметил во время торжественной церемонии председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, «биржевая яма» – это не просто рабочее место биржевых маклеров, а символ открытости, гласности и прозрачности биржевых торгов.
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