ОАО «Белорусский цементный завод» за пять месяцев 2020 года увеличило производство цемента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, предприятие произвело 661,7 тыс. тонн цемента, что на 34,7 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. Потребителям за текущий период отгружено 656,6 тыс. тонн цемента (плюс 3,6% к уровню прошлого года). Объем поставок на внутренний рынок составил 407,8 тыс. тонн (темп роста – 113,8%).

ОАО «Белорусский цементный завод» в настоящее время проходит процедуру сертификации нового вида портландцемента ЦЕМ II В-Ш 42,5Н, выпуск которого освоен в мае этого года. Особенность продукта – более низкая себестоимость производства при сохранении высоких качественных показателей.