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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА 5,5%
09:27 02.07.2020
ОАО «Белорусский цементный завод» за пять месяцев 2020 года увеличило производство цемента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 5,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, предприятие произвело 661,7 тыс. тонн цемента, что на 34,7 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. Потребителям за текущий период отгружено 656,6 тыс. тонн цемента (плюс 3,6% к уровню прошлого года). Объем поставок на внутренний рынок составил 407,8 тыс. тонн (темп роста – 113,8%).
ОАО «Белорусский цементный завод» в настоящее время проходит процедуру сертификации нового вида портландцемента ЦЕМ II В-Ш 42,5Н, выпуск которого освоен в мае этого года. Особенность продукта – более низкая себестоимость производства при сохранении высоких качественных показателей.
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