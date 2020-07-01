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ЭКОНОМИКА РБ
В СОСТАВ КОМПАНИИ «САВУШКИН ПРОДУКТ» ВОШЕЛ БАРАНОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
09:11 02.07.2020
В состав ОАО «Савушкин продукт» в качестве производственного филиала 1 июля 2020 года вошло ОАО «Барановичский молочный комбинат».
Как сообщила пресс-служба ОАО «Савушкин продукт», трудовые отношения с сотрудниками Барановичского молочного комбината остались на прежних условиях и с сохранением заработной платы.
Сейчас завод в Барановичах работает в прежнем режиме, перерабатывая около 500 тонн молока в сутки. С осени здесь начнется серьезная модернизация, в результате которой в Барановичах будет создано одно из лучших в стране сырных производств мощностью до 30 тонн элитных сортов сыра в сутки, построен современный логистический центр созревания и хранения сыров, а также проведена реконструкция цеха СМП (сухих молочных продуктов). При этом площадка сохранит за собой еще одну специализацию – производство цельномолочной продукции и торговые марки «Раніца» и «Сырная волость».
«Мы с оптимизмом смотрим в будущее Барановичской производственной площадки. Это хороший пример консолидации, открывающей новые горизонты и возможности как для компаний, так и для каждого сотрудника объединенного коллектива. Завод ждет новый этап развития: активная модернизация, наращивание производственных мощностей и технологического потенциала. А сейчас нам важно сделать все возможное, чтобы наши новые коллеги почувствовали себя частью большой и сплочённой команды компании «Савушкин продукт». Впереди у нас немало задач и решать их все мы будем вместе», – отметил генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц.
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