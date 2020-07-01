Интеграция образования, науки и производства – важнейшее условие для развития инновационной экономики. Это отметил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин во время посещения производственных площадей Научно-технологического парка БНТУ «Политехник».

По его словам, технопарк тесно интегрирован в практико-ориентированную подготовку высококвалифицированных специалистов-инженеров в рамках реализуемой в университете концепции «Университет 3.0».

«Опыт «Политехника» по развитию научно-исследовательской, инновационной инфраструктуры и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности следует шире использовать и другим субъектам инновационной инфраструктуры. Это перспективное направление и мировой тренд, поэтому надо активнее вовлекать студенческую и научную молодежь в инновационный процесс и предпринимательскую деятельность, в том числе для решения задач как отдельной отрасли хозяйства, так и страны в целом», – сказал Александр Шумилин.

В качестве примера он привел быструю организацию производства изделий медицинского назначения в условиях эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19, когда резиденты технопарка «Политехник» в течение недели разработали и выпустили с использованием 3D-печати штуцеры кислородные для аппаратов ИВЛ, системы для подачи и увлажнения кислорода для тяжелобольных пневмонией, а также защитные экраны масок для медперсонала.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в настоящее время в структурах технопарка работает более 40 студентов, магистрантов и аспирантов. За два года более 300 студентов успешно прошли практику в «Политехнике». Это, прежде всего, значимый опыт знакомства с новыми технологиями и высокотехнологичным оборудованием. Следует отметить, что на базе технопарка действует Стартап-центр БНТУ «От идеи до внедрения». В 2019 году его участниками стали 19 проектных команд, а победители получили гранты на общую сумму 18 тыс. рублей. Кроме того, для студентов, магистрантов и аспирантов действует лаборатория быстрого прототипирования FABLAB, которая располагает 20 единицами оборудования для изготовления опытных образцов и моделей.

В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» выполняет пять инновационных проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны, в том числе крупный инновационный проект «Создание и организация деятельности инновационно-производственного центра по выпуску изделий медицинского назначения», реализуемый с участием ведущих медицинских учреждений страны – РНПЦ «Кардиология», РНПЦ травматологии и ортопедии, БелМАПО. В рамках проекта осуществляется создание уникальной инновационно-производственной структуры (площадки), позволяющей обеспечить выпуск более чем 25 видов новых наименований изделий медицинского назначения в области кардиохирургии, травматологии и ортопедии, стоматологии, сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 13485 и ISO/IEC 17025. Продукция по проекту носит импортозамещающий и экспортоориентированный характер. Разрабатываемые изделия медицинского назначения не имеют отечественных аналогов и аналогов в странах ЕАЭС, соответствуют по своим техническим характеристикам лучшим мировым образцам, позволяют повысить доступность и качество высокотехнологичных операций на сердце за счет уникальных технических свойств и решений, а также значительного снижения стоимости.

Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» было учреждено Белорусской государственной политехнической академией (сегодня – БНТУ) в 1992 году и в настоящий момент является наиболее крупной и развитой инновационной структурой в образовательной системе страны. Технопарк – первая организация в Беларуси, получившая статус субъекта инновационной инфраструктуры (научно-технологического парка). С 2004 года «Политехник» зарегистрирован Министерством экономики как центр поддержки инновационного предпринимательства. Технопарк аккредитован ГКНТ и НАН Беларуси в качестве научной организации. Его резидентами являются 19 инновационных предприятий, использующих в деятельности результаты исследований и разработок БНТУ.

За 2017-2019 годы объем произведенной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) технопарком и его резидентами составил 28 654,3 тыс. рублей, а объем экспорта – 6367,2 тыс. рублей, в том числе экспорта инновационной продукции (товаров, работ, услуг) – 4137,8 тыс. рублей. За первое полугодие 2020 года выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) прогнозируется на уровне 2746 тыс. рублей. Несмотря на сложную мировую эпидемиологическую и экономическую обстановку за истекший период текущего года технопарком реализовано экспортных контрактов на общую сумму около 180 тыс. рублей. Основными направлениями экспортных поставок являлись Китай, Россия, Франция и Швеция.