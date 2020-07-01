|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ MILEX ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В ИЮНЕ 2021 ГОДА
18:24 01.07.2020
10-я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске с 23 по 26 июня 2021 года. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра № 143р от 30 июня 2020 г.
Согласно распоряжению, организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
Курсы в банках
на 01.07.2020
Конвертация в банках
на 01.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте