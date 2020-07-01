ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ MILEX ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В ИЮНЕ 2021 ГОДА

18:24 01.07.2020 10-я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске с 23 по 26 июня 2021 года. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра № 143р от 30 июня 2020 г. Согласно распоряжению, организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия возглавил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.