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ЭКОНОМИКА РБ


ГИАС ПЛАНИРУЕТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОГОВОРОВ С АСФР МИНФИНА


18:17 01.07.2020

В ближайших планах развития информационно-аналитической системы управления государственными закупками (ГИАС) - обеспечение взаимодействия с автоматизированной системой финансовых расчетов Министерства финансов (АСФР) в части обмена информацией об исполнении договоров, а также реализация аналитического модуля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, в перспективе стоит задача перевода в цифру закупок за счет собственных средств государственных предприятий и организаций.

ГИАС создана и функционирует в Беларуси с 1 июля 2019 года. Сегодня электронный формат осуществления закупок охватывает весь жизненный цикл процесса – от этапа планирования до исполнения сторонами договорных обязательств, отвечает задаче по обеспечению гласности и прозрачности при осуществлении процедуры государственных закупок, способствует развитию конкуренции. Оператор ГИАС Национальный центр маркетинга МИД Беларуси подвел итоги первого года работы системы.

Так, обеспечено взаимодействие ГИАС и систем электронных торговых площадок, товарной биржи, АСФР Министерства финансов.

Обязательность публикации годового плана госзакупок (в ГИАС сохраняются все версии плана заказчика) стала превентивной мерой для субъектов хозяйствования в вопросах соблюдения законодательства о закупках и создала дополнительный комфорт для поставщиков.

Благодаря информации об источниках финансирования госзакупок в разрезе бюджетных классификаций, указанной в плане, реализован процесс предварительного резервирования бюджетных средств в АСФР Минфина. Это сократило перечень случаев, когда процедура состоялась, но обязательства заказчика выполнены быть не могут из-за отсутствия финансирования.

Стало возможным заключение договоров и дополнительных соглашений к ним только в электронном виде. Вся информация о «договорной цепочке» хранится и передается в органы государственного казначейства. Проведена также электронизация процесса подачи жалоб субъектами хозяйствования, а также решений по ним, хранение всех документов в рамках полученных жалоб.

В ГИАС формируется список поставщиков, временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок, содержатся акты законодательства о государственных закупках, а также информация об иностранных государствах, с которыми РБ заключены международные договоры о взаимном применении национального режима.

В 2019 году в ГИАС было размещено 5,3 тыс. планов (99 тыс. версий), в 2020 году размещено 7,3 тыс. планов (169 тыс. версий) государственных закупок. В настоящее время в ГИАС размещено 33,8 тыс. договоров и 13,7 тыс. дополнительных соглашений к ним. За год функционирования системы размещены сведения о проведении 61,5 тыс. конкурентных процедур государственных закупок.
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