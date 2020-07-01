Министерство юстиции 29 июня приняло решение о прекращении действия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг, выданной ООО «Готовые решения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, в феврале текущего года ООО «Готовые решения» было вынесено предписание об устранении нарушений лицензионных требований и условий, предъявляемых к риэлтерской организации при оказании услуг.

Нарушения выявлены при рассмотрении обращений потребителей В частности, общество не соблюдало правила осуществления риэлтерской деятельности, нарушало порядок оформления и регистрации договоров на оказание риэлтерских услуг, заключаемых с гражданами, обратившимися за помощью в найме жилья.

ООО «Готовые решения» дважды предоставлялся срок для устранения выявленных нарушений и принятия мер к надлежащей организации работы: в рамках вынесенного предписания – до 20 марта 2020 г., в рамках приостановления действия лицензии – до 30 мая 2020 г. Однако ООО «Готовые решения» нарушения не устранены.

Действие лицензии ООО «Готовые решения» прекращено с 29 июня 2020 г. Для расторжения заключенных с ООО «Готовые решения» договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.

Также Министерством юстиции принято решение о приостановлении действия лицензии, выданной ООО «Империя Недвижимости».

Причиной приостановления действия лицензии явилось осуществление вышеназванной организацией риэлтерской деятельности при несоответствии лицензионным требованиям и условиям, в том числе отсутствии в штате ООО «Империя Недвижимости» риэлтеров.

Действие лицензии ООО «Империя Недвижимости» приостановлено с 30 июня 2020 г. по 30 августа 2020 г.