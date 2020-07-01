С 1 июля 2020 года на едином портале электронных услуг доступна новая электронная услуга по предоставлению информации из государственной информационной системы «Единый реестр лицензий».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», услуга позволяет получить актуальную информацию о лицензии и лицензиате в режиме реального времени. Поиск информации можно осуществить двумя способами: по номеру лицензии и по УНП лицензиата.

Электронная услуга ОАИС 3.47.01 «Предоставление информации из государственной информационной системы «Единый реестр лицензий»» доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на безвозмездной основе.