ГУ «Беллесозащита» завершило согласование схем радиационного контроля лесхозов, разработанных с учетом обновления нормативной правовой базы – внесения изменений в Правила контроля радиоактивного загрязнения в системе Министерства лесного хозяйства, технический кодекс по радиационному обследованию лесосек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в учреждении, при разработке схем было реализовано одно из ключевых требований к осуществлению контроля радиоактивного загрязнения: учитывать показатели радиационной обстановки на территории лесного фонда, ранее полученные результаты радиационного контроля.

В схемах всех лесхозов оптимизированы объемы и периодичность радиационного обследования лесосек с учетом плотности загрязнения почв цезием-137 и соответствия содержания цезия-137 в древесине допустимым уровням.