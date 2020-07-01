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ЭКОНОМИКА РБ
ГУ «БЕЛЛЕСОЗАЩИТА» ЗАВЕРШИЛО СОГЛАСОВАНИЕ СХЕМ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЛЕСХОЗОВ
17:06 01.07.2020
ГУ «Беллесозащита» завершило согласование схем радиационного контроля лесхозов, разработанных с учетом обновления нормативной правовой базы – внесения изменений в Правила контроля радиоактивного загрязнения в системе Министерства лесного хозяйства, технический кодекс по радиационному обследованию лесосек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в учреждении, при разработке схем было реализовано одно из ключевых требований к осуществлению контроля радиоактивного загрязнения: учитывать показатели радиационной обстановки на территории лесного фонда, ранее полученные результаты радиационного контроля.
В схемах всех лесхозов оптимизированы объемы и периодичность радиационного обследования лесосек с учетом плотности загрязнения почв цезием-137 и соответствия содержания цезия-137 в древесине допустимым уровням.
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