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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАТ СНИЖАТЬ ЗАТРАТЫ НА ОКАЗАНИЕ ЖКУ - ЧИНОВНИК
16:58 01.07.2020
В Беларуси продолжится работа по снижению затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг и по улучшению их качества. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на встрече с трудовым коллективом ОАО "Автосила".
"Каждого человека интересует тема жилищно-коммунального хозяйства, ведь это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Мы изменили подходы и схему для снижения нагрузки на население по оплате за ЖКУ. Продолжим эту работу, чтобы тарифы не били больно по карманам потребителей", - заверил вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.
Владимир Кухарев напомнил, что раньше с 1 января тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышались на $5. "Но уже два года мы работаем по другой схеме. Теперь повышение тарифов осуществляется в два этапа, то есть с 1 января и с 1 июня. Но это повышение все равно остается в рамках $5, в зимний период повышение составляет $3,5, а в летний - $1,5", - пояснил чиновник.
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