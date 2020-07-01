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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
16:50 01.07.2020
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 июля 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br130,74 (ранее Br127,29), серебро - Br1,32 (ранее Br1,30), платина – Br59,83 (ранее Br62,00); палладий – Br141,40 (ранее Br141,77); родий – Br502,34 (ранее Br568,27), рутений - Br20,69 (ранее Br20,67); иридий – Br122,69 (ранее Br121,84) и осмий – Br29,56 (ранее Br29,53).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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