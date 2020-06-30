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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ КРУПНЫЕ ПАРТИИ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ ТОВАРОВ
15:40 01.07.2020
Брестская таможня в последние дни июня зафиксировала 3 случая незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров через белорусско-польскую границу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской региональной таможне, в грузовом автопоезде, следовавшем из Германии, выявлено 65 незадекларированных сушильных машин и 9 различных моделей холодильников.
Кроме того, установлено, что индентификационный VIN-номер полуприцепа SHMITZ, в котором ввозилась бытовая техника, не соответствует сведениям, указанным свидетельстве о регистрации транспортного средства. К таможенному оформлению было представлено свидетельство о регистрации на другое транспортное средство.
В грузовом автомобиле SCANIA, следовавшем из Испании под управлением гражданина Беларуси, обнаружено более 57 тыс. незадекларированных оцинкованных гаек.
В обоих случаях при проведении контроля осуществлялся осмотр содержимого машин с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.
В еще одном автомобиле SCANIA, которым управлял гражданин Сербии, выявлено почти 8 тыс. незадекларированных коробок с бытовым чистящим средством для сантехники.
По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированных товаров составила свыше 350 тыс. белорусских рублей.
По всем фактам Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусьм (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). За указанные правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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