Брестская таможня в последние дни июня зафиксировала 3 случая незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров через белорусско-польскую границу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской региональной таможне, в грузовом автопоезде, следовавшем из Германии, выявлено 65 незадекларированных сушильных машин и 9 различных моделей холодильников.

Кроме того, установлено, что индентификационный VIN-номер полуприцепа SHMITZ, в котором ввозилась бытовая техника, не соответствует сведениям, указанным свидетельстве о регистрации транспортного средства. К таможенному оформлению было представлено свидетельство о регистрации на другое транспортное средство.

В грузовом автомобиле SCANIA, следовавшем из Испании под управлением гражданина Беларуси, обнаружено более 57 тыс. незадекларированных оцинкованных гаек.

В обоих случаях при проведении контроля осуществлялся осмотр содержимого машин с помощью стационарного инспекционно-досмотрового комплекса.

В еще одном автомобиле SCANIA, которым управлял гражданин Сербии, выявлено почти 8 тыс. незадекларированных коробок с бытовым чистящим средством для сантехники.

По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированных товаров составила свыше 350 тыс. белорусских рублей.

По всем фактам Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусьм (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). За указанные правонарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.