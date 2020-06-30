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ЭКОНОМИКА РБ


ВСЕ ВЗЯТЫЕ В СТОЛИЦЕ ПРОБЫ ВОДЫ НЕ ПОКАЗАЛИ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМ - УП «МИНСКВОДОКАНАЛ»


15:29 01.07.2020

УП «Минскводоканал» озвучило результаты дополнительно взятых 30 июня на анализ 83 проб воды в разных районах Минска.

Как сообщает на своем сайте предприятие, ни один из результатов не показал отклонений от установленных норм.

«Сотрудники химико-бактериологической лаборатории ежедневно реагируют на сообщения о качестве воды, поступающие на диспетчерскую предприятия и через службу 115, выезжая по указанным адресам. На сегодня обращения минчан по качеству воды связаны в основном с неприятным запахом. При этом жители (зачастую даже одного и того же дома) отмечают разные характеры запаха», - отмечают в УП «Минскводоканал».

По словам специалистов, данный показатель относится к группе органолептических, то есть он определяется органами чувств человека (обоняние) и носит чрезвычайно субъективный характер как по оттенкам запаха, так и по его интенсивности. В связи с этим один и тот же оттенок запаха кто-то может определять как хлорный, кто-то как йодистый, кто-то как химический.

«Использование хлора при подготовке воды из поверхностных источников перед подачей в распределительную сеть — это норма санитарного законодательства, обязательная к соблюдению. Обычно хлор по пути к потребителю активно взаимодействует с отложениями на магистральных сетях и внутридомовых коммуникациях, теряя интенсивность запаха. Так как основными мерами по восстановлению качественного питьевого снабжения в столице стали промывки водопроводных сетей, это привело к их очистке от накопившихся отложений и загрязнений. Хлору не с чем взаимодействовать в чистых трубах, а значит, хлорный запах воды в домах потребителей может быть сильнее», - пояснили на предприятии.

Сегодня, 1 июля, мониторинг качества воды в Минске продолжается в расширенном объеме.

УП «Минскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит граждан за терпение и понимание.
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