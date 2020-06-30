ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» 30 июня 2020 года официально передало первую партию троллейбусов модели 321 в количестве 5 единиц в Житомир (Украина).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, согласно техническим требованиям Коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление», все троллейбусы имеют полностью низкий пол, оборудованы системой кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона, на бортах салона установлены USB разъемы. Пассажировместимость такого троллейбуса составляет 101 человек, количество сидячих мест – 26.

Договор на поставку 49 единиц 12-метровых двухосных троллейбусов модели 321 для Житомира был подписан 3 октября 2019 года в рамках Форума регионов Республики Беларусь и Украины. Проект осуществляется при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития.