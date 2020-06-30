|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ «БЕЛКОММУНМАШ» ПЕРЕДАНА В ЖИТОМИР
14:48 01.07.2020
ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» 30 июня 2020 года официально передало первую партию троллейбусов модели 321 в количестве 5 единиц в Житомир (Украина).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, согласно техническим требованиям Коммунального предприятия «Житомирское трамвайно-троллейбусное управление», все троллейбусы имеют полностью низкий пол, оборудованы системой кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона, на бортах салона установлены USB разъемы. Пассажировместимость такого троллейбуса составляет 101 человек, количество сидячих мест – 26.
Договор на поставку 49 единиц 12-метровых двухосных троллейбусов модели 321 для Житомира был подписан 3 октября 2019 года в рамках Форума регионов Республики Беларусь и Украины. Проект осуществляется при поддержке Европейского Банка Реконструкции и Развития.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2020
Курсы в банках
на 01.07.2020
Конвертация в банках
на 01.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте