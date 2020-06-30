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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ОТКРЫЛСЯ В ПИНСКОМ РАЙОНЕ


13:48 01.07.2020

Новый туристический маршрут появился на карте Пинского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, на территории заказника "Средняя Припять" презентовали экологическую тропу "Озеро Блудное", которая дает возможность познакомиться с дикой природой Полесского края.

Экологическая тропа протяженностью в 1 км ведет к озеру Блудное. Название озеро получило из-за свойства постоянно менять свою форму, что хорошо видно на старинных картах. Маршрут проходит по территории, на которой сохранились низинные осоковые болота, разнотипные пойменные луга и системы пойменных озер.

На территории экологической тропы расположены информационные стенды, рассказывающие о птицах и млекопитающих, о водных обитателях, растениях, грибах и насекомых, многие из которых занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

Тут же расположены и стенды с интерактивными играми, например, «Узнай, чья лапа», которые помогут вспомнить обитателей заказника.

В конце пешего маршрута находится небольшое место для отдыха с оборудованной беседкой и смотровой вышкой. Взобравшись на нее, можно увидеть непосредственно само озеро Блудное.
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