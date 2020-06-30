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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ GEELY НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ В БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ
12:39 01.07.2020
Электромобили Geely начнут продавать в Беларуси в 2021 году. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».
Согласно информации, запас хода у модели составит около 400-500 километров. Дизайн будет таким же, как и в представленном в марте этого года китайском электрокаре.
На выбор дилеры предложат семь цветовых гамм. В частности, в золотом, серебристом, кристально-белом и голубом окрасе. Машину снабдят адаптивным круиз-контролем, а также функцией распознавания дорожных знаков. Кстати, отдельные детали будет собирать завод под Борисовом.
Ориентировочная стоимость нового электромобиля - 70 тысяч рублей.
Сейчас на предприятии испытания проходит старая модель китайской сборки. Изучаются особенности эксплуатации.
Ожидается, что электромобиль будет полностью адаптирован под европейский климат, мультимедиа русифицируют, в комплекте также будут идти специальные переходники для европейских зарядных станций.
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