Электромобили Geely начнут продавать в Беларуси в 2021 году. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Согласно информации, запас хода у модели составит около 400-500 километров. Дизайн будет таким же, как и в представленном в марте этого года китайском электрокаре.

На выбор дилеры предложат семь цветовых гамм. В частности, в золотом, серебристом, кристально-белом и голубом окрасе. Машину снабдят адаптивным круиз-контролем, а также функцией распознавания дорожных знаков. Кстати, отдельные детали будет собирать завод под Борисовом.

Ориентировочная стоимость нового электромобиля - 70 тысяч рублей.

Сейчас на предприятии испытания проходит старая модель китайской сборки. Изучаются особенности эксплуатации.

Ожидается, что электромобиль будет полностью адаптирован под европейский климат, мультимедиа русифицируют, в комплекте также будут идти специальные переходники для европейских зарядных станций.