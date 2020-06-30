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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ВПЕРВЫЕ ВОШЕЛ В ТОП-300 ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ШАНХАЙСКОГО ПРЕДМЕТНОГО РЕЙТИНГА ARWU ПО ФИЗИКЕ


11:49 01.07.2020

БГУ впервые вошел в Топ-300 лучших университетов Шанхайского предметного рейтинга ARWU, сообщили ЭКОПРЕСС в университете.

Ведущий вуз с 2017 года единственный представляет Беларусь в данной рейтинговой системе.

На протяжении трех лет БГУ входил в группу вузов 401-500, значительно поднявшись в этом году до значения 201-300.

Лидеров среди университетов по физике определяют на основе пяти критериев: продуктивность научной деятельности; нормализованное цитирование статей в области физики; международное сотрудничество; материалы, опубликованные университетами в наиболее престижных научных журналах; наличие научных наград и премий международного уровня.

Улучшение позиций БГУ в рейтинге стало возможным за счет роста наукометрических параметров публикаций работников БГУ за последние пять лет согласно базе данных Web of Science. За этот период количество научных статей ученых БГУ выросло на 6,9% в научных международных авторитетных журналах. По «нормализованному цитированию» позиции улучшены на 7,4 единицы. По проценту статей, написанных в соавторстве с международными коллективами, университет достиг 95 баллов из 100 возможных.

Шанхайский предметный рейтинг ARWU содержит оценки университетов по 54 предметам, включая естественные и инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицину и общественные науки. Всего в исследовании были оценены более четырех тысяч университетов.

Всего существует более 20 разнообразных глобальных рейтингов. Шанхайский рейтинг вместе с QS и THE входит в «большую тройку» самых авторитетных мировых рейтингов, которые оценивают деятельность первой тысячи вузов. Представленность в данном «шорт-листе» является показателем признания вуза в мировом образовательном пространстве. Кроме того, международная рейтинговая оценка существенно влияет на выбор вуза иностранными абитуриентами. БГУ присутствует в глобальных и предметных рейтингах 12 агентств, конкурируя с ведущими университетами соседних стран.
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