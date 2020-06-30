ЭКОНОМИКА РБ

АВТОБУС МАЗ С ДВИГАТЕЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА ЕВРО-6 ПРОЙДЕТ ОБКАТКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

11:20 01.07.2020 В филиал "Пассажиравтотранса" в Колпино 30 июня приехал первый в Санкт-Петербурге городской низкопольный автобус МАЗ 303 с двигателем экологического класса Евро-6. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, на этой неделе новинку будут представлять руководству города, после чего продолжатся ходовые испытания, по результатам которых будет сформировано итоговое впечатление от новейшего белорусского автобуса.