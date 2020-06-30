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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОБУС МАЗ С ДВИГАТЕЛЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА ЕВРО-6 ПРОЙДЕТ ОБКАТКУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
11:20 01.07.2020
В филиал "Пассажиравтотранса" в Колпино 30 июня приехал первый в Санкт-Петербурге городской низкопольный автобус МАЗ 303 с двигателем экологического класса Евро-6.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, на этой неделе новинку будут представлять руководству города, после чего продолжатся ходовые испытания, по результатам которых будет сформировано итоговое впечатление от новейшего белорусского автобуса.
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