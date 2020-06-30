Время работы минского метро и интервал движения поездов 3 июля 2020 года изменятся.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минский Метрополитен», 3 июля метро начнет работу с 5.30. В ночь с 3 на 4 июля метрополитен завершит работу в 1.30, а закроется на вход – в 1.00 (станции «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Молодежная» будут закрыты на вход в 1.10).

3 июля с 10.00 до 01.00 4 июля интервал движения поездов на 1-й и 2-й линиях метрополитена составит 6 минут.

С целью предотвращения скопления людей у касс метрополитена, на предприятии рекомендуют пассажирам заблаговременно приобретать жетоны или оплачивать проезд бесконтактным способом.