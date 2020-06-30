Прорабатываются системные меры для вывода кожевенной отрасли на нужные рельсы. Об этом сообщил заместитель пемьер-министра Юрий Назаров по итогам посещения Минского производственного кожевенного объединения.

«У нас есть три кожзавода. В Гатово, Бобруйске и Гродно. И наверное, где-то мы дублируем функции. Поэтому нужна системная мера для того, чтобы объединить компетенции, усилия, в том числе по дальнейшей продаже готовой продукции», - сказал Ю. Назаров, которого цитирует сайт правительства.

Он проинформировал, что прорабатывается вариант создания вертикально интегрированной структуры.

«Это может быть сделано по примеру Витебской области в сельском хозяйстве. Когда во главе стоит переработка, а дальше есть сырьевая зона. Так вот и в кожевенной отрасли, хорошо, что продаем готовые кожи, в том числе обувщикам. Но надо подумать, под кого эту работу можно заточить. И, скорее всего, это будут наши обувные предприятия. Чтобы, в конце концов, белорусская кожа с мясокомбината приехала и перерабатывалась здесь. И, в конце концов, на внутренний и внешний рынок продавалась готовая продукция, к примеру, в виде обуви», - сказал чиновник.

Он подчеркнул: важно не просто объединить предприятия, а в первую очередь усилия и компетенции. Тем самым, по его словам, будет устранена ненужная конкуренция и противоречия.

«Например, в Гатово и Бобруйске стоит остро вопрос очистных сооружений. И их надо решать. Сразу на двух заводах это делать, наверное, смысла нет. Производственные мощности МПКО позволяют переработать весть объем кожи, который производится в стране. Соответственно, модернизировать теоретически нужно одни очистные сооружения здесь в Гатово. По оценке экспертов это стоит от 5 до 7 миллионов евро. Поэтому нужна специализация, чтобы не осуществлять в том же Бобруйске грязные процессы, а делать другой передел», - отметил Ю. Назаров.

По его мнению, у кожевенной отрасли хорошие перспективы. Говоря о текущем состоянии, по его словам, в последнее время принят комплекс мер, направленный на повышение эффективности отрасли.

«В конце прошлого года правительством принято постановление о госзаказе. И сегодня мясокомбинаты и кожевенные заводы имеют четкие обязательства друг перед другом. Одни – определенное количество поставить, вторые – принять, оплатить и переработать. На объем кож, который поставляется в рамках госзаказа, МАРТ разработало формулу ценообразования, которая учитывает интересы двух сторон, а также мировую конъюнктуру цены кож», - отметил чиновник.

Также, по его словам, разрешено мясокомбинатам излишки кож, которые образовываются сверх госзаказа, продавать на экспорт через биржевые торги. При этом Юрий Назаров обратил внимание на существующую проблему накопленных долгов кожевенных заводов перед мясокомбинатами.

«В целом кожзаводы перед мясокомбинатами задолжали порядка 13 миллионов рублей. И долги не уменьшаются», – резюмировал он.