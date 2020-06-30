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ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР ОАО «ГРОДНО АЗОТ» 1 ИЮЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
09:51 01.07.2020
1 июля пройдет прямая телефонная линия с генеральным директором ОАО «Гродно Азот» Игорем Бобырем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, обратиться на прямую линию с вопросами можно будет с 15:00 до 16:00 по телефону 79-46-50.
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