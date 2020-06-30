1 июля пройдет прямая телефонная линия с генеральным директором ОАО «Гродно Азот» Игорем Бобырем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, обратиться на прямую линию с вопросами можно будет с 15:00 до 16:00 по телефону 79-46-50.