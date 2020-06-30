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ЭКОНОМИКА РБ


УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ В УСИЛЕННОМ РЕЖИМЕ


09:11 01.07.2020

Сотрудники УП «Минскводоканал» круглосуточно работают в усиленном режиме, проводя мониторинг ситуации с качеством воды у потребителей. Об этом предприятие информирует на своем сайте.

Согласно информации, предприятие реагирует на все сообщения о качестве воды, поступающие через службу 115 и в диспетчерскую службу.

По каждому обращению выезжают специалисты для того, чтобы оценить качество воды и взять образцы для последующего анализа. Сотрудники предприятия работают во взаимодействии с санитарно-эпидемиологической службой, которая, в свою очередь, также производит отбор проб для проведения исследований.

Так, 29 числа лаборанты химико-бактериологической лаборатории взяли 59 проб по обращениям граждан. Результаты подтверждают безопасность исследованной питьевой воды и ее полное соответствие требованиям нормативных документов.

Если говорить про обращения граждан 30 июня, то они касаются запаха воды. По результатам исследований в абсолютном большинстве проб фиксируется хлорный запах. Это обусловлено технологией водоподготовки питьевой воды и обеспечивает ее безопасность.

Во вторник, 30 июня, сотрудники предприятия посетили квартиры минчан, собирая образцы водопроводной воды. В этот день в лабораторию были доставлены пробы, взятые по следующим адресам: ул. Мельникайте, 16; ул. Лынькова, 17; ул. Лынькова, 99; ул. П. Глебки, 80; ул. Ольшевского, 73; ул. Д. Сердича, 56; ул. Д. Сердича, 30; пр. Пушкина, 81; ул. Ольшевского, 41; пр. Пушкина, 61; ул. Матусевича, 4/2; ул. Волоха, 37; ул. Я. Мавра, 27; пр. Пушкина, 3; ул. Одоевского, 35; ул. Одоевского, 37; ул. Притыцкого, 10; ул. Притыцкого, 38; ул. Жудро,4; ул. Жудро, 37.

По утверждению предприятия, никаких отклонений в качественных показателях воды по этим адресам не выявлено.

С более подробными результатами исследований можно ознакомиться непосредственно на сайте «Минскводоканала».

Пробы брались также в квартире на улице Маяковского, 15, в детском саду на ул. Скрыганова, 2а, в магазине на ул. Ольшевского, 28, на насосной станции «Масюковщина».

Между тем от жителей города продолжают поступать заявки на подвоз питьевой воды в автоцистернах. «Предприятие понимает обеспокоенность граждан и готово идти им на встречу, организовывая дежурство автомобилей с питьевой водой по адресам с наибольшим количеством запросов. При этом обращаем ваше внимание на то, что качество питьевой воды во всех районах города Минска по проанализированным показателям соответствует нормам», - говорится в сообщении УП «Минскводоканал».

Коллектив предприятия приносит жителям города свои извинения за сложившуюся ситуацию и сопряженные с ней неудобства, а также благодарит за терпение и понимание.
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