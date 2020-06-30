С 30 июня Белорусская железная дорога (БЖД) предоставляет пассажирам возможность оплаты за пользование постельным бельем при покупке билета на официальном интернет-сайте БЖД в едином разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, услуга предоставляется по желанию потребителей при оформлении электронных проездных документов в купейных, плацкартных вагонах и вагонах «СВ» поездов межрегиональных линий.

Для оплаты за пользование постельным бельем необходимо при покупке электронных билетов в разделе «Данные пассажиров» поставить «галочку» в соответствующем поле. В этом случае стоимость данной услуги включается в стоимость проезда для всех мест в заказе. Сведения об оплаченной услуге автоматически поступают на мобильные терминалы контроля посадки проводников, которые выдают комплекты постельных принадлежностей пассажирам после проверки проездных документов.

Напомним, что опция доступна в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» с 13 мая 2020 года. С момента ее внедрения возможностью оплатить белье с помощью смартфона воспользовались более 6,1 тыс. пассажиров.